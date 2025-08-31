Homem tenta incendiar agência do INSS em Salvador e é preso
Foto: Reprodução.Uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi invadida na manhã deste domingo (31) por um homem que ameaçava atear fogo no local. O caso ocorreu na unidade Odilon Dórea, no bairro de Brotas, em Salvador. De acordo com relatos, o suspeito alegou estar há quatro meses sem receber um benefício. A ação provocou pânico entre as pessoas que aguardavam atendimento, e uma mulher chegou a desmaiar durante o tumulto.
