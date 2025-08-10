Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Homenagem a Arlindo Cruz reúne centenas de fãs no Império Serrano

Foto: Agência BrasilCentenas de pessoas estiveram na quadra do Império Serrano, na noite deste sábado...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Agência BrasilCentenas de pessoas estiveram na quadra do Império Serrano, na noite deste sábado (9), para prestar as últimas homenagens ao cantor e compositor Arlindo Cruz. A despedida reuniu familiares, amigos e fãs, que atravessaram a madrugada em clima de festa e memória.

Para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.