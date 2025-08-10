Homenagem a Arlindo Cruz reúne centenas de fãs no Império Serrano
Foto: Agência BrasilCentenas de pessoas estiveram na quadra do Império Serrano, na noite deste sábado (9), para prestar as últimas homenagens ao cantor e compositor Arlindo Cruz. A despedida reuniu familiares, amigos e fãs, que atravessaram a madrugada em clima de festa e memória.
