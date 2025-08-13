Homicida do sul da Bahia que se exibia armado na internet é preso em ação conjunta
Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de...
Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de dois mandados de prisão foi localizado, nesta terça-feira (12), em um hotel na orla de Porto Seguro, durante operação conjunta das Polícias Militar, Civil e Federal.
Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de dois mandados de prisão foi localizado, nesta terça-feira (12), em um hotel na orla de Porto Seguro, durante operação conjunta das Polícias Militar, Civil e Federal.
Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: