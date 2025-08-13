Logo R7.com
Homicida do sul da Bahia que se exibia armado na internet é preso em ação conjunta

Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de...

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de dois mandados de prisão foi localizado, nesta terça-feira (12), em um hotel na orla de Porto Seguro, durante operação conjunta das Polícias Militar, Civil e Federal.

