Homicida do sul da Bahia que se exibia armado na internet é preso em ação conjunta

Foto: Reprodução / SSP-BA Um homem apontado como integrante de facção criminosa e alvo de dois mandados de prisão foi localizado, nesta terça-feira (12), em um hotel na orla de Porto Seguro, durante operação conjunta das Polícias Militar, Civil e Federal.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

