Horário de verão volta a ser cogitado para reduzir risco de sobrecarga no consumo de energia O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltou a considerar o retorno do horário de... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h37 )

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltou a considerar o retorno do horário de verão como medida emergencial para aliviar a pressão sobre o consumo de energia no período noturno. A possibilidade foi mencionada no Plano da Operação Energética (PEN) 2025, divulgado nesta terça-feira (8), que aponta riscos crescentes de insuficiência energética entre 2025 e 2029.

