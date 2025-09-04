Logo R7.com
Hospital Ortopédico abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador

Taktá

Taktá|Do R7

DivulgaçãoO Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), localizado no bairro do Cabula, em Salvador, abriu inscrições para um processo seletivo exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas são destinadas a cargos nas áreas administrativa e financeira, com cargas horárias de 180 e 220 horas mensais.

