Hospital veterinário promove mutirão para castração em Salvador Foto: Bruno Concha/Secom PMS.O Hospital Municipal Veterinário (HPVET), em Canabrava, realiza nesta quinta (14) e... Taktá|Do R7 14/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Bruno Concha/Secom PMS.O Hospital Municipal Veterinário (HPVET), em Canabrava, realiza nesta quinta (14) e sexta-feira (15) um mutirão para agendamento de castração gratuita de cães e gatos. O atendimento ocorre das 9h às 16h e será feito em parceria com clínicas conveniadas da prefeitura.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa e como participar do mutirão!

Leia Mais em Taktá:

Motta coloca proteção de crianças online na pauta da Câmara nesta quinta-feira (14)

MPBA apura desvio de recursos e fraude em licitações na Bahia

Brasil vence e avança às quartas no Mundial sub-20 de Polo Aquático