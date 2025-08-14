Hospital veterinário promove mutirão para castração em Salvador
Foto: Bruno Concha/Secom PMS.O Hospital Municipal Veterinário (HPVET), em Canabrava, realiza nesta quinta (14) e sexta-feira (15) um mutirão para agendamento de castração gratuita de cães e gatos. O atendimento ocorre das 9h às 16h e será feito em parceria com clínicas conveniadas da prefeitura.
