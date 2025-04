Hugo Calderano avança à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa Foto: Luiza Moraes/COBHugo Calderano fez história nesta sexta-feira (18) ao se tornar o primeiro brasileiro... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Luiza Moraes/COBHugo Calderano fez história nesta sexta-feira (18) ao se tornar o primeiro brasileiro a alcançar a semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. O atleta superou o japonês Tomokazu Harimoto, número 3 do ranking mundial, por 4 sets a 1, com parciais de 8/11, 11/8, 11/8, 11/8 e 12/10.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!

Leia Mais em Taktá:

Influenciador e advogado preso por violência doméstica, nunca atuou como policial militar, diz PM-BA

VÍDEO: Ataque dos EUA em porto do Iêmen causa mais de 70 mortes

Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento intenso, mas sem filas nesta Sexta-feira Santa