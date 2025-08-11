Logo R7.com
Hugo Motta anuncia pauta na Câmara para proteção infantil nas redes sociais

A Câmara dos Deputados deve pautar nesta semana projetos voltados à proteção

Mário Agra/Câmara dos DeputadosA Câmara dos Deputados deve pautar nesta semana projetos voltados à proteção de crianças nas redes sociais, conforme anúncio feito pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), em publicação nas redes sociais neste domingo (10).

