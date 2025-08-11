Hugo Motta anuncia pauta na Câmara para proteção infantil nas redes sociais Mário Agra/Câmara dos DeputadosA Câmara dos Deputados deve pautar nesta semana projetos voltados à proteção... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Mário Agra/Câmara dos DeputadosA Câmara dos Deputados deve pautar nesta semana projetos voltados à proteção de crianças nas redes sociais, conforme anúncio feito pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), em publicação nas redes sociais neste domingo (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Taktá:

OSID oferece exames e consultas gratuitas em Salvador

Gilberto Gil anuncia show da turnê ‘Tempo Rei’ em Salvador

Carro desce ribanceira e quase atinge prédio