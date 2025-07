Ibama e Inema fiscalizam resposta de empresas a vazamento de óleo em Salvador Foto: Divulgação/IbamaO Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h37 ) twitter

Foto: Divulgação/IbamaO Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) realizaram nesta semana, em Salvador, uma operação conjunta para fiscalizar a estrutura de resposta a incidentes com óleo em empreendimentos portuários. Batizada de Operação Inventário, a ação teve como objetivo verificar se os equipamentos previstos nos Planos de Emergência Individual (PEI) estão, de fato, disponíveis e em condições de uso.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

