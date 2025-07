IBGE corrige dados de desemprego e atualiza com base no Censo Foto: Wilson Dias/Agência Brasilpessoas na rua A taxa de desemprego do trimestre encerrado em junho,... Taktá|Do R7 27/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 16h17 ) twitter

pessoas na rua Taktá

A taxa de desemprego do trimestre encerrado em junho, que será divulgada na quinta-feira (31), e virá com uma novidade: o IBGE vai reponderar a Pnad Contínua com base nos dados do Censo 2022. A mudança ajusta o perfil da amostra da pesquisa à população real do país e atualiza toda a série histórica desde 2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre as mudanças nos dados de desemprego!

