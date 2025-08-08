Ícone do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos
Foto: Reprodução.Morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, o cantor e compositor Arlindo Cruz. A informação foi confirmada pela esposa, Babi Cruz. O artista enfrentava complicações de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e passou quase um ano e meio internado. Desde então, lidava com sequelas e foi submetido a diversas internações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a vida e legado de Arlindo Cruz.
