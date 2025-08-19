Logo R7.com
Idosa perde controle de veículo e bate em portão do Shopping Barra

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução/ Redes SociaisUma idosa perdeu o controle do carro e colidiu com um dos portões de saída do Shopping Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira (19), . Com o impacto o portão foi derrubado. De acordo com testemunhas, a condutora perdeu a direção do veículo quando estava na ladeira, próximo a saída da C&A. O carro só parou ao colidir com um poste.

