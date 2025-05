Idoso de 60 anos leva tiro durante confronto no Nordeste de Amaralina Foto: Reprodução / Redes SociaisIdoso baleado Nordeste de AmaralinaUm homem de 60 anos foi baleado... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso baleado Nordeste de Amaralina Taktá

Foto: Reprodução / Redes SociaisIdoso baleado Nordeste de AmaralinaUm homem de 60 anos foi baleado na tarde de quarta-feira (21) durante uma troca de tiros no bairro de Santa Cruz, que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, o disparo partiu de criminosos que atacaram uma viatura da 40ª Companhia Independente da PM (CIPM), que fazia rondas na Rua do Gás, conhecida como um ponto de facções armadas.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Corpo é encontrado com marcas de tiros em matagal de Salvador

Grupo de 20 clubes das Séries A e B decide não participar da eleição da CBF em protesto contra o sistema eleitoral

Polícia encontra corpo enterrado em quintal e cão morto dentro de uma casa na Bahia