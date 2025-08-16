Idoso volta a respirar uma hora após constatação de morte na Bahia
Foto: ReproduçãoUm idoso de 72 anos foi reanimado cerca de uma hora após ter o...
Foto: ReproduçãoUm idoso de 72 anos foi reanimado cerca de uma hora após ter o óbito atestado por dois médicos no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (13), após o paciente Damião José dos Santos apresentar uma parada cardiorrespiratória e não responder às tentativas de reanimação.
Foto: ReproduçãoUm idoso de 72 anos foi reanimado cerca de uma hora após ter o óbito atestado por dois médicos no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (13), após o paciente Damião José dos Santos apresentar uma parada cardiorrespiratória e não responder às tentativas de reanimação.
Para saber mais sobre esse caso surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: