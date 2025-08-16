Logo R7.com
Idoso volta a respirar uma hora após constatação de morte na Bahia

Foto: ReproduçãoUm idoso de 72 anos foi reanimado cerca de uma hora após ter o óbito atestado por dois médicos no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (13), após o paciente Damião José dos Santos apresentar uma parada cardiorrespiratória e não responder às tentativas de reanimação.

