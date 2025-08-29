IF Baiano abre inscrições e oferece 180 vagas gratuitas para cursos técnicos em Serrinha
Foto: Reprodução/IF Baiano IF Baiano SerrinhaO Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre 180 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio no campus de Serrinha, localizado a cerca de 70 km de Feira de Santana. As oportunidades são gratuitas e estão distribuídas entre os cursos de Administração, Alimentos e Agroecologia.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga!
