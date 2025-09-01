Ifood amplia programa de recompensa a entregadores em Salvador; veja os benefícios Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilO iFood anunciou nesta segunda-feira (1º) o programa de recompensas SUPER para... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilO iFood anunciou nesta segunda-feira (1º) o programa de recompensas SUPER para entregadores de Salvador. A ação tem como intuito premiar os trabalhadores que mais se destacam na plataforma, por meio do oferecimento de bônus em dinheiro, descontos em compras e itens exclusivos. Segundo a empresa, as recompensas podem chegar até R$1 mil por mês.

Saiba mais sobre os benefícios e como participar do programa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Salvador cria área de proteção para ciclistas de competição

Detalhes sobre a possível fuga de Hytalo Santos foram divulgados pela PC

Programa abre inscrições para vagas de estágio na Bahia