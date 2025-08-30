III Copa Record de Beach Tennis movimenta Salvador Foto: Taktá.Está rolando a III Copa Record de Beach Tennis, nos dias 30 e 31... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Taktá.Está rolando a III Copa Record de Beach Tennis, nos dias 30 e 31 de agosto, na Arena D7 Beach, no Shopping da Bahia. Um verdadeiro espetáculo de esportividade e energia. Organizado pela RECORD Bahia, o evento reuniu atletas de todas as idades e categorias, de iniciantes a profissionais, em uma competição emocionante que colocou as quadras de areia como palco para grandes disputas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Taktá:

É FAKE que Donald Trump morreu

Tribunal dos EUA considera ilegais tarifas de Trump

Suspeito de assalto é detido por comerciantes em ponto turístico de Salvador