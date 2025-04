Imagens confirmam que caminhão tombado na BR-101 trafegava abaixo do limite de velocidade Divulgação / Arteris Litoral SulNovas imagens divulgadas pela concessionária Arteris Litoral Sul mostram que o... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h05 ) twitter

Divulgação / Arteris Litoral SulNovas imagens divulgadas pela concessionária Arteris Litoral Sul mostram que o caminhão que tombou na BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em 6 de abril, trafegava abaixo do limite de velocidade permitido. Três segundos antes do acidente, o veículo estava a 57 km/h abaixo do limite de 60 km/h da via.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

