Imóvel desaba parcialmente em Nazaré; área foi isolada CODESALUm imóvel desabou parcialmente na Rua da Mangueira, número 93, no bairro de Nazaré, em... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h27 )

CODESALUm imóvel desabou parcialmente na Rua da Mangueira, número 93, no bairro de Nazaré, em Salvador, nesta quarta-feira (8). A Defesa Civil do município realizou vistoria no local e confirmou que não houve vítimas. A estrutura estava desocupada no momento do incidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente e as medidas tomadas.

