Imposto de Renda: Saiba porque você precisa entregar a declaração

Taktá|Do R7 18/04/2025 - 05h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 05h45 )

Foto: Reprodução/Adobe StockEm um mês desde a abertura do prazo de envio, quase 14 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Segundo balanço da Receita Federal divulgado na tarde desta quinta-feira (17), até as 17h foram recebidas 13.787.978 declarações, o que representa cerca de 29,84% do total esperado neste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de tudo sobre a declaração do Imposto de Renda!

