Incêndio atinge hotel em Stella Maris na manhã deste domingo

Foto: Reprodução/Redes Sociais. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo (10). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde o início do fogo, trabalhando para controlar as chamas. Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada após o controle total das chamas. A situação segue em atualização.

