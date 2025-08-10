Incêndio atinge hotel em Stella Maris na manhã deste domingo
Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel na Rua Professor Romano Galeff,...
Foto: Reprodução/Redes Sociais. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo (10). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde o início do fogo, trabalhando para controlar as chamas. Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada após o controle total das chamas. A situação segue em atualização.
Foto: Reprodução/Redes Sociais. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo (10). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde o início do fogo, trabalhando para controlar as chamas. Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada após o controle total das chamas. A situação segue em atualização.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: