Incêndio destrói famoso quiosque em praia na Bahia
Foto: Reprodução.Um incêndio atingiu e destruiu o bar Acarajé da Cira, em Arembepe, na madrugada desta quarta-feira (28). Imagens feitas por moradores mostram as chamas consumindo o quiosque, localizado na orla da região. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o fogo, que só foi totalmente debelado pela manhã. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, se foi criminoso ou acidental.
