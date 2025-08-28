Incêndio destrói famoso quiosque em praia na Bahia Foto: Reprodução.Um incêndio atingiu e destruiu o bar Acarajé da Cira, em Arembepe, na madrugada... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h58 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução.Um incêndio atingiu e destruiu o bar Acarajé da Cira, em Arembepe, na madrugada desta quarta-feira (28). Imagens feitas por moradores mostram as chamas consumindo o quiosque, localizado na orla da região. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o fogo, que só foi totalmente debelado pela manhã. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, se foi criminoso ou acidental.

