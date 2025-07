Incêndio destrói palco principal do Tomorrowland na Bélgica Foto: Reprodução/Redes sociaisUm incêndio de grandes proporções atingiu o palco principal do Tomorrowland, um dos... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisUm incêndio de grandes proporções atingiu o palco principal do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, realizado na cidade de Boom, na Bélgica. O evento estava programado para começar nesta sexta-feira (18). Segundo informações da emissora belga VRT News, o palco foi completamente destruído. Autoridades locais orientaram moradores da região a manterem portas e janelas fechadas devido à fumaça, que foi classificada como incômoda, mas não tóxica. Ainda não há detalhes sobre a origem do incêndio, e até o momento não foram registradas vítimas. Com cenografia grandiosa, o palco principal é um dos destaques do festival e costuma seguir o tema de cada edição. Após o evento na Bélgica, a estrutura é tradicionalmente enviada ao Brasil, onde é reutilizada na edição brasileira do Tomorrowland, prevista para acontecer em outubro.

