Incêndio em casa para dependentes químicos deixa cinco mortos

Foto: Reprodução/CBMDFUm incêndio atingiu a clínica de recuperação Liberta-se, no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, no Paranoá, na madrugada de domingo (31), deixando cinco mortos e 11 feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na sede da unidade, onde estavam cerca de 20 internos. Outros 26 ocupavam dormitórios externos. As chamas se espalharam rapidamente e, ao chegar ao local, a equipe encontrou o prédio tomado por fumaça e chamas altas no telhado.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

