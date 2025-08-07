Inédito! Bahia bate o Grêmio e vai às oitavas da Copa do Brasil Feminina
Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite desta...
Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite desta terça-feira (5) e garantiu, pela primeira vez na história, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida, válida pela terceira fase da competição, foi disputada em jogo único no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O gol da classificação foi marcado pela atacante Gica, aos 27 minutos do segundo tempo.
Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite desta terça-feira (5) e garantiu, pela primeira vez na história, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida, válida pela terceira fase da competição, foi disputada em jogo único no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O gol da classificação foi marcado pela atacante Gica, aos 27 minutos do segundo tempo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: