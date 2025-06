Inema libera licença para obras do VLT na Estrada do Derba Foto: Gabriela Encinas/TakTáObra VLT Estrada Do DerbaO projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h37 ) twitter

Obra VLT Estrada Do Derba Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTáObra VLT Estrada Do DerbaO projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador recebe a liberação de licenças ambientais pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que autorizam o avanço das obras no Lote 2. O trecho contemplado compreende a região entre a Nova Rodoviária e o Hospital do Subúrbio, ao longo da Estrada do Derba, área considerada fundamental para a conexão entre o Subúrbio Ferroviário e o centro da cidade.

Saiba mais sobre essa importante obra e seus impactos no transporte público acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

