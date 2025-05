Inep divulga resultado de isenção da taxa do Enem 2025 nesta segunda (12) Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilO Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilO Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (12) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A consulta está disponível na Página do Participante, mediante login com a conta Gov.br.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o Enem 2025!

