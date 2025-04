Inflação desacelera em março, mas alimentos ainda pesam no bolso das famílias mais pobres Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.A inflação desacelerou em março para todas as faixas... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h45 ) twitter

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.A inflação desacelerou em março para todas as faixas de renda, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (22) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A maior redução foi registrada entre as famílias de renda muito baixa, cuja taxa caiu de 1,59% em fevereiro para 0,56% no mês passado. Para as famílias de renda alta, a inflação recuou de 0,9% para 0,6%.

