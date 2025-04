Inflação impacta na mesa das famílias: Mais da metade dos brasileiros reduzem gastos alimentares Foto: Valter Campanato/Agência BrasilDe acordo com nova pesquisa divulgada neste domingo (13) do instituto Datafolha,... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h46 ) twitter

Foto: Valter Campanato/Agência BrasilDe acordo com nova pesquisa divulgada neste domingo (13) do instituto Datafolha, 58% da população afirma ter diminuído a quantidade de alimentos comprados nos últimos meses — reflexo direto da alta nos preços dos itens básicos. A inflação no país tem alterado a forma como os brasileiros lidam com o dia a dia, principalmente quando o assunto é alimentação, mas também gastos da casa, como a conta de energia.

Para entender melhor como a inflação tem afetado a vida dos brasileiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

