Inflação na Região Metropolitana de Salvador desacelera para 0,02% em julho, aponta IBGE

Foto: Gabriela Encinas/TakTáMercado mulher comprasO Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na Região Metropolitana de Salvador (RMS) desacelerou significativamente em julho, registrando alta de apenas 0,02%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado representa a menor variação mensal em mais de um ano, desde junho de 2024, quando houve deflação de 0,04%.

