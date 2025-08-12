Inflação na Região Metropolitana de Salvador desacelera para 0,02% em julho, aponta IBGE
Foto: Gabriela Encinas/TakTáMercado mulher comprasO Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na Região Metropolitana de Salvador (RMS) desacelerou significativamente em julho, registrando alta de apenas 0,02%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado representa a menor variação mensal em mais de um ano, desde junho de 2024, quando houve deflação de 0,04%.
