Influenciador é preso por dirigir embriagado e causar acidente com morte em Salvador Foto: Reprodução / Redes sociaisInfluenciador é preso por dirigir embriagado e causar acidente com morte... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociaisInfluenciador é preso por dirigir embriagado e causar acidente com morte em SalvadorO influenciador digital Enzo Santana, de 24 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26) por suspeita de dirigir sob efeito de álcool e provocar o acidente que resultou na morte do motociclista Uzias Cardoso, no bairro Matatu de Brotas, em Salvador.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Alcione recebe título de cidadã baiana em sessão na Assembleia Legislativa

CBF apresenta Ancelotti como técnico da Seleção; confira horário da primeira lista de convocados

Salvador entra na rota da instabilidade climática até domingo (1º)