Inmet emite alerta de queda de temperatura para 135 cidades da Bahia
Foto: Taktá.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (10), um alerta de declínio...
Foto: Taktá.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (10), um alerta de declínio de temperatura para 135 cidades da Bahia, incluindo Irecê, Jequié e Vitória da Conquista. A previsão é que os termômetros marquem uma queda entre 3°C e 5°C até a manhã desta segunda-feira (11).
Foto: Taktá.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (10), um alerta de declínio de temperatura para 135 cidades da Bahia, incluindo Irecê, Jequié e Vitória da Conquista. A previsão é que os termômetros marquem uma queda entre 3°C e 5°C até a manhã desta segunda-feira (11).
Para mais detalhes sobre este alerta e a lista completa das cidades afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este alerta e a lista completa das cidades afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: