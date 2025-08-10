Logo R7.com
Inmet emite alerta de queda de temperatura para 135 cidades da Bahia

Taktá|Do R7

Foto: Taktá.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (10), um alerta de declínio de temperatura para 135 cidades da Bahia, incluindo Irecê, Jequié e Vitória da Conquista. A previsão é que os termômetros marquem uma queda entre 3°C e 5°C até a manhã desta segunda-feira (11).

