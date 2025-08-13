Inscrições para o 2º Desafio Ilha Sustentável seguem abertas até 15 de agosto Foto: Afonso Santana / Divulgação Village ItaparicaEstudantes da rede pública de Vera Cruz têm até... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Afonso Santana / Divulgação Village ItaparicaEstudantes da rede pública de Vera Cruz têm até o próximo dia 15 para garantir vaga no 2º Desafio Ilha Sustentável, evento que une juventude, inovação e sustentabilidade na Ilha de Itaparica. A inscrição pode ser feita pelo formulário disponível em linktr.ee/villageitaparica.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Névoa mental é sintoma comum na menopausa e pode afetar memória

Prefeitura de Salvador implanta novo programa para impulsionar políticas culturais

UFBA é alvo de golpe que redireciona usuários a sites de apostas