Inscrições para o 2º Desafio Ilha Sustentável seguem abertas até 15 de agosto

Estudantes da rede pública de Vera Cruz têm até...

Taktá|Do R7

Foto: Afonso Santana / Divulgação Village ItaparicaEstudantes da rede pública de Vera Cruz têm até o próximo dia 15 para garantir vaga no 2º Desafio Ilha Sustentável, evento que une juventude, inovação e sustentabilidade na Ilha de Itaparica. A inscrição pode ser feita pelo formulário disponível em linktr.ee/villageitaparica.

