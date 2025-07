Inscrições para o Fies começam nesta segunda-feira; veja quem pode participar Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilComeçam na próxima segunda-feira (14) as inscrições para o processo... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 06h57 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilComeçam na próxima segunda-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os interessados terão até as 23h59 do dia 18 de julho para se inscrever, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A inscrição é gratuita.

