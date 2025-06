Inscrições para o Prouni começam nesta segunda-feira (30) As inscrições para o segundo semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h56 ) twitter

Taktá

As inscrições para o segundo semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (30) e seguem até sexta-feira (4). O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre como se inscrever!

