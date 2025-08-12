Inscrições para o Terceirão Pré-ENEM terminam nesta terça (12)
Foto: Ascom SECAlunos da 3ª série do Ensino Médio de 107 escolas públicas de tempo parcial têm até hoje, terça-feira (12), para se inscrever no “Terceirão Pré-ENEM UPT Bahia”. O projeto-piloto oferece reforço gratuito em Português e Matemática e as inscrições devem ser feitas no site upt.educacao.ba.gov.br/terceirao.
