Inscrições para vagas remanescentes do Fies vão até 29 de abril

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilEstudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até o dia 29 de abril para realizar a inscrição por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2025 e contemplam oportunidades não preenchidas nas etapas regulares do programa.

Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

