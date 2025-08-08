Inscrições prorrogadas para o Terceirão Pré-ENEM UPT Bahia
Foto: Memo Soul.Estudantes da 3ª série do Ensino Médio de 107 escolas públicas de tempo parcial na Bahia ganharam mais tempo para se inscrever no “Terceirão Pré-ENEM UPT Bahia”. O prazo foi prorrogado até esta sexta-feira (8) no site upt.educacao.ba.gov.br/terceirao.
