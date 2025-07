INSS devolve descontos indevidos a aposentados nesta quinta-feira (24) Foto: José Cruz/Agência BrasilAposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos em seus benefícios... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: José Cruz/Agência BrasilAposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos em seus benefícios começam a receber os valores de volta a partir desta quinta-feira (24). O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza o pagamento em lotes diários, com até 100 mil pessoas por dia, conforme a ordem de adesão ao acordo firmado com o governo federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o ressarcimento!

Leia Mais em Taktá:

Horários de metrô e ônibus são ampliados para partida entre Vitória e Sport

SSP lança atendimento eletrônico para setores administrativos

Bahia encara América de Cali na Colômbia em duelo decisivo