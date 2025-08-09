INSS já ressarciu 98,5% dos aposentados e pensionistas que aderiram a acordo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilinss idosoO Ministério da Previdência Social informou, nesta sexta-feira (8), que 1,64... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

inss idoso Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilinss idosoO Ministério da Previdência Social informou, nesta sexta-feira (8), que 1,64 milhão de aposentados e pensionistas já receberam ressarcimento por descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O número corresponde a 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que formalizaram acordo de reparação com o governo.

Saiba mais sobre esse importante ressarcimento e como você pode se beneficiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Câmara debate PEC que amplia papel da União na segurança pública

Amazônia tem alta de desmatamento e Cerrado registra queda

Confira a programação dos shoppings de Salvador e RMS no Dia dos Pais