INSS já ressarciu 98,5% dos aposentados e pensionistas que aderiram a acordo

INSS já ressarciu 98,5% dos aposentados e pensionistas que aderiram a acordo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilinss idosoO Ministério da Previdência Social informou, nesta sexta-feira (8), que 1,64 milhão de aposentados e pensionistas já receberam ressarcimento por descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O número corresponde a 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que formalizaram acordo de reparação com o governo.

