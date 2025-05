INSS promete ressarcimento automático para beneficiários com descontos indevidos Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilBeneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h27 ) twitter

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilBeneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos indevidos terão os valores ressarcidos automaticamente. A confirmação foi feita nesta terça-feira (6) pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior. Segundo ele, não será necessário apresentar documentos ou enfrentar filas para ter acesso ao valor devolvido.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre o plano de ressarcimento e as irregularidades identificadas.

