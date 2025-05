INSS vai notificar 9 milhões de beneficiários sobre descontos indevidos TaktáNa próxima terça-feira (13), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a notificar cerca... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

TaktáNa próxima terça-feira (13), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a notificar cerca de 9 milhões de beneficiários que tiveram descontos aplicados em seus pagamentos. Os notificados deverão informar, por meio do aplicativo “Meu INSS”, se autorizaram as operações ou se foram vítimas de fraude.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante notificação e como proceder!

Leia Mais em Taktá:

Freguesia tricolor? Veja o histórico do confronto entre Bahia e Flamengo

Bahia lidera incidência de doença falciforme e HEMOBA realiza censo estadual com mais de mil pacientes

Duas mulheres são presas ao tentar entrar com maconha em presídio de Salvador