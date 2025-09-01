INSS volta a exigir autorização judicial para consignado de pessoas incapazes
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) restabeleceu a necessidade de autorização judicial para novas contratações de empréstimos consignados feitos em nome de beneficiários considerados civilmente incapazes. A determinação está prevista na Instrução Normativa 190/2025, assinada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior.
