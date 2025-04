Instabilidade climática aumenta risco de chuvas fortes em Salvador ReproduçãoO céu azul deste sábado (19) pode enganar, pois Salvador está em alerta para o... Taktá|Do R7 19/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 21h46 ) twitter

ReproduçãoO céu azul deste sábado (19) pode enganar, pois Salvador está em alerta para o risco de chuvas fortes e alagamentos. Essa é a previsão para os próximos dias deste feriadão, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital baiana, conhecida pelas mudanças rápidas no tempo, deve registrar períodos de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26°C e 31°C. O Inmet emitiu um alerta amarelo para a cidade, indicando precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. Há risco de alagamentos, pequenos deslizamentos e queda de galhos de árvores.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os riscos associados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

