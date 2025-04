Instituto oferece 7 mil vagas em curso gratuito para jovens da Bahia; veja aqui Foto: Ditulgação / Instituto Coca-Cola BrasilO Instituto Coca-Cola Brasil anuncia a abertura de 7.112 vagas... Taktá|Do R7 13/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 16h06 ) twitter

Foto: Ditulgação / Instituto Coca-Cola BrasilO Instituto Coca-Cola Brasil anuncia a abertura de 7.112 vagas em um curso gratuito de capacitação profissional, voltado para jovens baianos de 16 a 25 anos, que buscam a primeira experiência no mercado de trabalho. A iniciativa, em parceria com a Solar Coca-Cola e a Plataforma Coletivo Jovem, tem como objetivo preparar os participantes para os desafios de se inserir no mercado de trabalho.

