Integrante do Baralho do Crime é morto em confronto com a polícia na Bahia

Um homem, identificado como Kayky Borges Moura, integrante do Baralho do Crime da Secretaria de...

Um homem, identificado como Kayky Borges Moura, integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), morreu em confronto com policiais militares na madrugada desta quinta-feira (14), no município de Andorinha, no interior do estado.

