Integrantes da Bamor são flagrados com armas e drogas antes do Ba-Vi em Salvador
Taktá|Do R7
18/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 16h03 )

Arena Fonte Nova Taktá

Foto: Divulgação/Sam JúniorArena Fonte NovaHoras antes do clássico entre Bahia e Vitória, marcado para este domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova, integrantes da torcida organizada Bamor foram flagrados pela Rondesp RMS portando materiais ilícitos no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros no momento da abordagem.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e o esquema de segurança do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

