Inusitado! Navio gigante encalha no jardim de uma casa na Noruega; veja o vídeo Foto: Reprodução / APembarcação encalha NoruegaUm morador da pequena comunidade de Byneset, na região central... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h56 )

Foto: Reprodução / APembarcação encalha NoruegaUm morador da pequena comunidade de Byneset, na região central da Noruega, viveu um susto inusitado na madrugada de quinta-feira (22). No jardim da casa, ele se deparou com um imenso navio cargueiro encalhado no quintal, a poucos metros do cômodo onde dormia.

Para saber mais sobre esse incidente surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

