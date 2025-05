Investidores chineses demonstram interesse em projetos da Bahia após seminário em Pequim Foto: Ricardo Stuckert/PREmpresários chineses demonstraram interesse em ampliar investimentos na Bahia após a apresentação do... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h47 ) twitter

Foto: Ricardo Stuckert/PREmpresários chineses demonstraram interesse em ampliar investimentos na Bahia após a apresentação do governador Jerônimo Rodrigues durante o Seminário Empresarial China – Brasil, realizado nesta segunda-feira (12), em Pequim. Organizado pela Apex Brasil, o evento reuniu cerca de 400 representantes do setor empresarial chinês e faz parte da missão oficial brasileira no país asiático.

