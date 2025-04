Investigação aponta que ataque criminoso no Lobato foi ordenado de dentro da prisão Foto: DCS PM-BANeste sábado (26), após o ataque de traficantes no bairro do Lobato, em... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 14h40 ) twitter

Foto: DCS PM-BANeste sábado (26), após o ataque de traficantes no bairro do Lobato, em Salvador, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) realizou uma operação em quatro unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura. O objetivo da ação foi interromper a comunicação entre os líderes de facções criminosas e seus comparsas nas ruas. Investigações indicam que a ordem para incendiar veículos na região do Subúrbio Ferroviário partiu de dentro das prisões.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

